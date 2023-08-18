Курбанов Трифон Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смерти1725
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1710
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Курбанов Василий Трифанов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пашенный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1725