Курбанов Трифон Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбанов Трифон Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

1725

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1710

Сын: Курбанов Иван Трифанов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Курбанов Денис Трифанов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Курбанов Макар Трифанов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Курбанов Василий Трифанов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
пашенный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1725
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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