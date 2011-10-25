Соборов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соборов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1940

Дата смерти

25.10.2011

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1940

Отец: Соборов Михаил Афанасьевич

Мать: Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
29.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савенкова Александра Никитична

Рождение ребёнка
10.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савенкова Александра Никитична

Рождение ребёнка
20.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савенкова Александра Никитична

Смерть
25.10.2011
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