Соборов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1940
Дата смерти25.10.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1940
Отец: Соборов Михаил Афанасьевич
Мать: Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
29.11.1966
Рождение ребёнка
10.10.1968
Рождение ребёнка
20.02.1975
Смерть
25.10.2011