Иосифова-Ефимова Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.02.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Иосифов-Ефимов Андрей Димитриевич
Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич
Дочь: Иосифова-Ефимова Марина Димитриевна
Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич
Дочь: Иосифова-Ефимова Татьяна Димитриевна
Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич
Дочь: Иосифова-Евфимиева Акилина Димитриевна
Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич
Дочь: Иосифова-Евфимиева Пераскева Димитриевна
Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич
Сын: Иосифов-Ефимов Иаков (Яков) Димитриевич
Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич
Дочь: Иосифова-Евфимиева Екатерина Димитриевна
Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич
Дочь: Анашина Елена Димитриевна
Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич
Дочь: Иосифова-Евфимиева Наталья Димитриевна
Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич
Сын: Иосифов-Евфимиев Иаков (Яков) Димитриевич
Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич
Сын: Иосифов-Евфимиев Павел Димитриевич
Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич