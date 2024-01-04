Иосифова-Ефимова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифова-Ефимова Евдокия Михайловна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.02.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1865 ст.

Муж: Иосифов Димитрий Гурьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1866 ст.

Сын: Иосифов-Ефимов Андрей Димитриевич

Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1867 ст.

Дочь: Иосифова-Ефимова Марина Димитриевна

Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1870 ст.

Дочь: Иосифова-Ефимова Татьяна Димитриевна

Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1871 ст.

Дочь: Иосифова-Евфимиева Акилина Димитриевна

Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1873 ст.

Дочь: Иосифова-Евфимиева Пераскева Димитриевна

Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1874 ст.

Сын: Иосифов-Ефимов Иаков (Яков) Димитриевич

Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1877 ст.

Дочь: Иосифова-Евфимиева Екатерина Димитриевна

Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.05.1879 ст.

Дочь: Анашина Елена Димитриевна

Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.08.1880 ст.

Дочь: Иосифова-Евфимиева Наталья Димитриевна

Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1882 ст.

Сын: Иосифов-Евфимиев Иаков (Яков) Димитриевич

Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.12.1884 ст.

Сын: Иосифов-Евфимиев Павел Димитриевич

Отец ребёнка: Иосифов Димитрий Гурьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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