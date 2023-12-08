Чернов (Баранова) Инна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1977
Бракосочетание
24.07.1999
Муж: Чернов Михаил
Рождение ребёнка
20.03.2001
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Чернов Михаил
Рождение ребёнка
05.09.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернов Михаил
Рождение ребёнка
05.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернов Михаил
Место жительства
Неизвестно
Тухачевского 29-65
Место жительства
Неизвестно