Чернов (Баранова) Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов (Баранова) Инна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1977

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

2001 г.р.
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Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1977

Отец: Баранов Григорий Петрович

Мать: Баранова Надежда Максимовна

Бракосочетание
24.07.1999

Муж: Чернов Михаил

Рождение ребёнка
20.03.2001

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Чернов Михаил

Рождение ребёнка
05.09.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Михаил

Рождение ребёнка
05.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Михаил

Место жительства
Неизвестно
Тухачевского 29-65
Место жительства
Неизвестно
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