Митрофанова (--) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1840
Сын: Митрофанов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Митрофанов Петр Никифорович
Старо-Шарапская, Новосибирский округ, Сибирский край
1841 Чингис [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3401]
Смерть
Неизвестно