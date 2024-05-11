Митрофанова (--) Анна Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Митрофанова (--) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Петр Никифорович

Рождение ребёнка
02.11.1840

Сын: Митрофанов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Митрофанов Петр Никифорович

Старо-Шарапская, Новосибирский округ, Сибирский край
1841 Чингис [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3401]
Смерть
Неизвестно

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