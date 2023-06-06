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Сошальский ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Сошальский ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1999
Пол
Мужской
Отец
Сошальский (Феодосьев) ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
1929 г.р.
Мать
Сошальская СВЕТЛАНА
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1999
Отец:
Сошальский ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
Мать:
Сошальская СВЕТЛАНА
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