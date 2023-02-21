Юрин Демьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрин Демьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина Дина Демьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королёва Александра Демьяновна

Мать ребёнка: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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