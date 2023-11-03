Михайлова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1961
Рождение ребёнка
21.12.1988
Дочь: Феникс Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Михайлов Юрий Геннадьевич
Рождение ребёнка
14.06.1999
Дочь: Михайлова Дарья Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.06.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно