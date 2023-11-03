Михайлова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1961

Отец: Ожгибесов Александр Никитич

Мать: Ожгибесова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
21.12.1988

Дочь: Феникс Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Михайлов Юрий Геннадьевич

Рождение ребёнка
14.06.1999

Дочь: Михайлова Дарья Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.06.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Юрий Геннадьевич

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