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Осип Григорьевич

Место рождения

Полично, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Полично, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
27.01.1889 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 27.01.1889 Чермы запасной артиллерийский бомбардир Мирон Фомич Афанасьев Полично крестьянская девица Анисья Матвеевна по жениху Хворостова запасной фейерверкер Платон Тимофее... Показать все
Смерть
Неизвестно
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