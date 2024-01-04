Осип Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
27.01.1889 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 27.01.1889 Чермы запасной артиллерийский бомбардир Мирон Фомич Афанасьев Полично крестьянская девица Анисья Матвеевна по жениху Хворостова запасной фейерверкер Платон Тимофее... Показать все
Смерть
Неизвестно