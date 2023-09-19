Скворцова Параскева / Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова Параскева / Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1895 ст.

Муж: Скворцов Василий Михайлович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: - Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Скворцов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Скворцов Василий Михайлович

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.06.1906 ст.

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Скворцов Василий Михайлович

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.94-95 (Рождение №-56ж)
Смерть
1906
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