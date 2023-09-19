Скворцова Параскева / Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1895 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: - Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Скворцов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Скворцов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
23.06.1906 ст.
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Скворцов Василий Михайлович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.94-95 (Рождение №-56ж)
Смерть
1906