(Стамболи) Лидия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стамболи) Лидия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Стамболи Семён Яковлевич

Мать: не указана

Смерть
2021
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