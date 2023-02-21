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(Стамболи) Лидия Семёновна
(Стамболи) Лидия Семёновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1931
Дата смерти
2021
Пол
Женский
Отец
Стамболи Семён Яковлевич
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931
Отец:
Стамболи Семён Яковлевич
Мать: не указана
Смерть
2021
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