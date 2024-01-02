Жамила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1994
Отец ребёнка: Козуев Шайирбек
Рождение ребёнка
1995
Отец ребёнка: Козуев Шайирбек
Рождение ребёнка
2003
Сын: Дастан
Отец ребёнка: Козуев Шайирбек
Рождение ребёнка
2006
Дочь: Айжан
Отец ребёнка: Козуев Шайирбек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козуев Шайирбек