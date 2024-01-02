Жамила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жамила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1968 г.р.

Дети

Добавил:

BZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1994

Сын: Шайырбек Уулу Мухаммед

Отец ребёнка: Козуев Шайирбек

Рождение ребёнка
1995

Сын: Шайырбек Уулу Мунарбек

Отец ребёнка: Козуев Шайирбек

Рождение ребёнка
2003

Сын: Дастан

Отец ребёнка: Козуев Шайирбек

Рождение ребёнка
2006

Дочь: Айжан

Отец ребёнка: Козуев Шайирбек

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козуев Шайирбек

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