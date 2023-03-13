Евстафьева (Назарова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафьева (Назарова) Пелагея

Место рождения

Александровка

Дата рождения

02.10.1859

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1859

Отец: Назаровъ Фролъ

Мать: Назарова Анна

Александровка
Бракосочетание
02.11.1884

Муж: Евстафьевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1891

Дочь: Евстафьева Ефросинья

Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ

Михайловка
Рождение ребёнка
25.03.1893

Дочь: Герасимова Матрена

Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
21.04.1897

Сын: Евстафьевъ Георгий

Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ

Александровка
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