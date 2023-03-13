Евстафьева (Назарова) Пелагея
Место рожденияАлександровка
Дата рождения02.10.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1859
Отец: Назаровъ Фролъ
Мать: Назарова Анна
Александровка
Бракосочетание
02.11.1884
Муж: Евстафьевъ Федоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1891
Дочь: Евстафьева Ефросинья
Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ
Михайловка
Рождение ребёнка
25.03.1893
Дочь: Герасимова Матрена
Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
21.04.1897
Сын: Евстафьевъ Георгий
Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ
Александровка