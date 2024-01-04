фон Гершельман (фон Баумгартен) Ольга Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения12.02.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1883
Рождение ребёнка
08.11.1884 ст.
Сын: Фон Гершельман Александр Иванович
Отец ребёнка: Фон Гершельман Иван Романович
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.
Сын: Фон Гершельман Роберт Иванович
Отец ребёнка: Фон Гершельман Иван Романович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно