фон Гершельман (фон Баумгартен) Ольга Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Гершельман (фон Баумгартен) Ольга Фёдоровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.02.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1883

Муж: Фон Гершельман Иван Романович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.11.1884 ст.

Сын: Фон Гершельман Александр Иванович

Отец ребёнка: Фон Гершельман Иван Романович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.

Сын: Фон Гершельман Роберт Иванович

Отец ребёнка: Фон Гершельман Иван Романович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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