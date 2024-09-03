Самоловов Николай Дионисьев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения01.12.1868
Дата смерти28.03.1896
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1893
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
27.10.1895
Дочь: Филатова (Самоловова) Анастасия Николаева
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Варвара Алексеева
Смерть
28.03.1896