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Самоловов Николай Дионисьев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

01.12.1868

Дата смерти

28.03.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1868

Отец: Самоловов Дионисий Дионисов

Мать: Самоловова Иустиния Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Слинкина) Варвара Алексеева

Рождение ребёнка
24.01.1893

Сын: Самоловов Петр Николаев

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Варвара Алексеева

Рождение ребёнка
27.10.1895

Дочь: Филатова (Самоловова) Анастасия Николаева

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Варвара Алексеева

Смерть
28.03.1896

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