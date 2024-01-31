Борисова Виктория Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1975
Рождение ребёнка
11.08.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Анатолий Николаевич
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
24.06.2009
Дочь: Борисова Кристина Анатольевна
Отец ребёнка: Борисов Анатолий Николаевич