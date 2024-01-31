Борисова Виктория Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Виктория Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1975

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1975

Отец: Афонькин Алексей Иванович

Мать: Афонькина Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
11.08.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Анатолий Николаевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
24.06.2009

Дочь: Борисова Кристина Анатольевна

Отец ребёнка: Борисов Анатолий Николаевич

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