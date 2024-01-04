Ильёва Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ильёв Иван
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Ильёв Иван
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ильёв Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильёв Иван
Смерть
Неизвестно