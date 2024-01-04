Ильёва Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильёва Елена Васильевна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ильёв Иван

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Ильёв Иван

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ильёв Иван

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильёв Иван

Смерть
Неизвестно
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