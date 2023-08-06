Беляев Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляев Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Петровская Беляева Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Беляева Окунева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Пушкова Беляева Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Беляева Окунева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
10.09.1934
Дочь: Якутёнок Беляева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Беляева Окунева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жибурт Беляева Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Беляева Окунева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Беляева Окунева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно