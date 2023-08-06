Беляев Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляев Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Петровская Беляева Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Беляева Окунева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Пушкова Беляева Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Беляева Окунева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
10.09.1934

Дочь: Якутёнок Беляева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Беляева Окунева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жибурт Беляева Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Беляева Окунева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Беляева Окунева Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Окунева Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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