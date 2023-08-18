Шестеркина (Безчастнова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестеркина (Безчастнова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Безчастнов Иван Григорьев

Мать: Безчастнова Пелагея Федотова

Рождение ребёнка
01.07.1893 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Шестеркин Алексей Елисеев

Рождение ребёнка
01.02.1899 ст.

Сын: Шестеркин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Шестеркин Алексей Елисеев

Рождение ребёнка
28.07.1901 ст.

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Шестеркин Алексей Елисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестеркин Алексей Елисеев

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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