Шестеркина (Безчастнова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
01.07.1893 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Шестеркин Алексей Елисеев
Рождение ребёнка
01.02.1899 ст.
Сын: Шестеркин Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Шестеркин Алексей Елисеев
Рождение ребёнка
28.07.1901 ст.
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Шестеркин Алексей Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно