Воинов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Воинов Федор Ефимович
Мать: Воинова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Воинова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Воинова Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
13.05.1821
Дочь: Воинова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Воинова Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
01.08.1824
Дочь: Воинова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Воинова Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Воинова Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Воинова Матрона Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно