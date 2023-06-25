Воинов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинов Иван Федорович

Воинов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Воинов Федор Ефимович

Мать: Воинова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Воинова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Воинова Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
13.05.1821

Дочь: Воинова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Воинова Матрона Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1824

Дочь: Воинова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Воинова Матрона Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Воинова Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Воинова Матрона Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинова Матрона Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close