Гультяева Евдокия Гавриловна
Место рожденияПолтинница, Чернецовская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти01.10.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Полтинница, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Гультяев Агафон Михайлович
Отец ребёнка: Гультяев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
19.04.1872 ст.
Сын: Гультяев Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Гультяев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
09.01.1875 ст.
Сын: Гультяев Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Гультяев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
12.05.1876 ст.
Дочь: Гультяева Лукерья Михайловна
Отец ребёнка: Гультяев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
25.08.1882 ст.
Дочь: Гультяева Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Гультяев Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1889 ст.