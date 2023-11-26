Гультяева Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Евдокия Гавриловна

Место рождения

Полтинница, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

01.10.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтинница, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Гультяев Агафон Михайлович

Отец ребёнка: Гультяев Михаил Павлович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.04.1872 ст.

Сын: Гультяев Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Гультяев Михаил Павлович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.01.1875 ст.

Сын: Гультяев Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Гультяев Михаил Павлович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.05.1876 ст.

Дочь: Гультяева Лукерья Михайловна

Отец ребёнка: Гультяев Михаил Павлович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.08.1882 ст.

Дочь: Гультяева Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Гультяев Михаил Павлович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Михаил Павлович

Смерть
01.10.1889 ст.
Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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