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Бутряшкин Сергей Андреевич
Бутряшкин Сергей Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.1957
Пол
Мужской
Отец
Бутряшкин Андрей Тимофеевич
1930 г.р.
Мать
Бутряшкина (Глоба) Мария Федоровна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1957
Отец:
Бутряшкин Андрей Тимофеевич
Мать:
Бутряшкина Мария Федоровна
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