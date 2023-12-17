Локалов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛокалов Григорий

Локалов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

GZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Архипычева Анна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локалов Егор

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локалов Леонид

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close