Локалов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Архипычева Анна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локалов Егор
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локалов Леонид
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно