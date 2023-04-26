Акулова Пелагея Малкина
Место рожденияСело Роктово , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Малкин Дорофей Иванович
Мать: не указана
Село Роктово , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1901
Рождение ребёнка
01.10.1902
Сын: Акулов Вов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Алексей Абрамович
Рождение ребёнка
02.11.1905
Сын: Акулов (однодворец) Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Алексей Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно