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Акулова Пелагея Малкина

Место рождения

Село Роктово , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Малкин Дорофей Иванович

Мать: не указана

Село Роктово , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1901

Сын: Акулов (однодворец) Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Алексей Абрамович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1902

Сын: Акулов Вов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Алексей Абрамович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1905

Сын: Акулов (однодворец) Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Алексей Абрамович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулов (однодворец) Алексей Абрамович

Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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