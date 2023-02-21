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Мятлев Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

10.03.1761 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Мятлев Алексей Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Олешева Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
1747

Жена: Дашкова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
24.12.1756

Сын: Мятлев Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Дашкова Прасковья Яковлевна

Смерть
10.03.1761 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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