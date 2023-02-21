Мятлев Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смерти10.03.1761 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Мятлев Алексей Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Олешева Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1747
Рождение ребёнка
24.12.1756
Мать ребёнка: Дашкова Прасковья Яковлевна
Смерть
10.03.1761 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург