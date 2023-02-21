Eidemann Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Eidemann Peter

Место рождения

Smilten

Дата рождения

1810

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Eidemann Jacob

Мать: не указана

Smilten
Смерть
1827
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