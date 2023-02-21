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Eidemann Peter
Eidemann Peter
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Древо
Место рождения
Smilten
Дата рождения
1810
Дата смерти
1827
Пол
Мужской
Отец
Eidemann Jacob
1792 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Eidemann Jacob
Мать: не указана
Smilten
Смерть
1827
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