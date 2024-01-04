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(Устьянцева) Александра Алексеевна

Место рождения

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Устьянцев Степан Павлович

Отец ребёнка: Устьянцев Павел Демидович

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Устьянцев Павел Демидович

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Устьянцев Василий Павлович

Отец ребёнка: Устьянцев Павел Демидович

Курганская, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устьянцев Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Устьянцев Павел Демидович

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
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