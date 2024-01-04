(Устьянцева) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Устьянцев Степан Павлович
Отец ребёнка: Устьянцев Павел Демидович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Устьянцев Павел Демидович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Устьянцев Василий Павлович
Отец ребёнка: Устьянцев Павел Демидович
Курганская, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устьянцев Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Устьянцев Павел Демидович