Пирумов Владимир Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1945
Дата смерти01.08.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1945
Рождение ребёнка
10.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пирумова Галина
Рождение ребёнка
15.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пирумова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пирумова Галина
Смерть
01.08.1999