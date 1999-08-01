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Пирумов Владимир Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1945

Дата смерти

01.08.1999

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ШП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1945

Отец: Пирумов Евгений Иосифович

Мать: Пирумова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пирумова Галина

Рождение ребёнка
15.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пирумова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирумова Галина

Смерть
01.08.1999
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