Брауншвейгская (Мекленбург-Шверинская) Анна Леопольдовна
Место рождения
Дата рождения18.12.1718 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1718 ст.
Елизавета Каролина Кристина (Анна Леопольдовна) Мекленбург-Шверинская [Мекленбургские]
Бракосочетание
14.07.1739
Rostock
Место жительства
14.07.1739
Титул: Принцесса Мекленбург-Шверинская
Рождение ребёнка
23.08.1740
Сын: Брауншвейгский Иван VI Антонович
Отец ребёнка: Брауншвейг-Беверн-Люнебургский Антон Ульрих
Рождение ребёнка
06.08.1741
Дочь: Брауншвейгская Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Брауншвейг-Беверн-Люнебургский Антон Ульрих
Рождение ребёнка
27.09.1743
Дочь: Брауншвейгская Елизавета Антоновна
Отец ребёнка: Брауншвейг-Беверн-Люнебургский Антон Ульрих
Динамюнд (Даугавгрива), Латвия
Рождение ребёнка
30.03.1745
Сын: Брауншвейгский Пётр Антонович
Отец ребёнка: Брауншвейг-Беверн-Люнебургский Антон Ульрих
Рождение ребёнка
27.02.1746
Сын: Брауншвейгский Алексей Антонович
Отец ребёнка: Брауншвейг-Беверн-Люнебургский Антон Ульрих
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно