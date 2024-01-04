Брауншвейгская (Мекленбург-Шверинская) Анна Леопольдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брауншвейгская (Мекленбург-Шверинская) Анна Леопольдовна

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Место рождения

Росток

Дата рождения

18.12.1718 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1718 ст.

Отец: Мекленбург-Шверинский Карл Леопольд

Мать: Мекленбург-Шверинская Екатерина Ивановна

Елизавета Каролина Кристина (Анна Леопольдовна) Мекленбург-Шверинская [Мекленбургские]
Бракосочетание
14.07.1739

Муж: Брауншвейг-Беверн-Люнебургский Антон Ульрих

Rostock
Место жительства
14.07.1739
Титул: Принцесса Мекленбург-Шверинская
Рождение ребёнка
23.08.1740

Сын: Брауншвейгский Иван VI Антонович

Отец ребёнка: Брауншвейг-Беверн-Люнебургский Антон Ульрих

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.08.1741

Дочь: Брауншвейгская Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Брауншвейг-Беверн-Люнебургский Антон Ульрих

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.09.1743

Дочь: Брауншвейгская Елизавета Антоновна

Отец ребёнка: Брауншвейг-Беверн-Люнебургский Антон Ульрих

Динамюнд (Даугавгрива), Латвия
Рождение ребёнка
30.03.1745

Сын: Брауншвейгский Пётр Антонович

Отец ребёнка: Брауншвейг-Беверн-Люнебургский Антон Ульрих

Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.02.1746

Сын: Брауншвейгский Алексей Антонович

Отец ребёнка: Брауншвейг-Беверн-Люнебургский Антон Ульрих

Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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