Резников Михаил Мартыныч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезников Михаил Мартыныч

Резников Михаил Мартыныч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Резников Мартин Касьмич

Мать: Резникова Мелания Ивановна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Резников Иван Михайлович

Мать ребёнка: Резникова Анна Ивановна

Богучар, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Резников Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Резникова Анна Ивановна

Богучар, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Резников Петр Михайлович

Мать ребёнка: Резникова Анна Ивановна

Богучар, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Резникова Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Резникова Анна Ивановна

Богучар, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резникова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close