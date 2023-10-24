Резников Михаил Мартыныч
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Резникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Резников Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Резникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Резникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Резникова Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Резникова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резникова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно