Худяков (Самойлов) Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяков (Самойлов) Тимофей Иванович

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1681

Дата смерти

1711

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: Худяков Иван Самойлович

Мать: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1688

Сын: Самойлов Яков Тимофеев

Мать ребёнка: Самойлова Агафья Алексеевна

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Худяков (самойлов) Фотей Тимофеев

Мать ребёнка: Самойлова Агафья Алексеевна

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова Агафья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1711
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