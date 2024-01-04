Худяков (Самойлов) Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1681
Дата смерти1711
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: Худяков Иван Самойлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1688
Мать ребёнка: Самойлова Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1704
Сын: Худяков (самойлов) Фотей Тимофеев
Мать ребёнка: Самойлова Агафья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1711