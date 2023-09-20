Василенко (Юшина) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко (Юшина) Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1929

Отец: Юшин Иван Федорович

Мать: Юшина Пелагея Ивановна

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бабынино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Бабынино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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