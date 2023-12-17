Афонюшкин Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонюшкин Пётр Васильевич

Афонюшкин Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1929

Дата смерти

23.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1929

Отец: Афонюшкин Василий Васильевич

Мать: Афонюшкина Феодора

Рождение ребёнка
09.11.1956

Сын: Афонюшкин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Афонюшкина Александра Ивановна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонюшкина Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонюшкина Александра Ивановна

Смерть
23.05.1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close