Афонюшкин Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1929
Дата смерти23.05.1975
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1929
Отец: Афонюшкин Василий Васильевич
Мать: Афонюшкина Феодора
Рождение ребёнка
09.11.1956
Сын: Афонюшкин Михаил Петрович
Мать ребёнка: Афонюшкина Александра Ивановна
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афонюшкина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1975