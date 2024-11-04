Бакланова Ирина Петровна
Место рождения
Дата рождения1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Селивестрович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Константин Иванович
Отец ребёнка: Иван Селивестрович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Иван Селивестрович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Селивестрович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Селивестрович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Селивестрович