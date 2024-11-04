Бакланова Ирина Петровна 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБакланова Ирина Петровна

Бакланова Ирина Петровна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Бакланов Пётр Алексеевич

Мать: Бакланова Евдокия Антоновна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Селивестрович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Константин Иванович

Отец ребёнка: Иван Селивестрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван Селивестрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Селивестрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Иван Селивестрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Селивестрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.