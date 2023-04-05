Лыкошина (Березовская) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1794
Дата смерти1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Лыкошин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович
Бракосочетание
Около 1817
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Лыкошин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лыкошин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
22.11.1823
Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
09.10.1826
Сын: Лыкошин Порфирий Сергеевич
Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1829