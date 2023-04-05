Лыкошина (Березовская) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкошина (Березовская) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1794

Дата смерти

1829

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Лыкошин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович

Бракосочетание
Около 1817

Муж: Лыкошин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Лыкошин Платон Сергеевич

Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Лыкошин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Лыкошин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
22.11.1823

Сын: Лыкошин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
09.10.1826

Сын: Лыкошин Порфирий Сергеевич

Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1829
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