Колкунцова (Шапкина) Христина Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1835
Отец: Шапкин Авксентий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1854
Рождение ребёнка
11.02.1862
Сын: Колкунцов Василий Адрианович
Отец ребёнка: Колкунцов Адриан Федорович
Рождение ребёнка
14.10.1863
Сын: Колкунцов Иван Адрианович
Отец ребёнка: Колкунцов Адриан Федорович
Рождение ребёнка
04.02.1866
Дочь: Колкунцова Евдокия Адриановна
Отец ребёнка: Колкунцов Адриан Федорович
Рождение ребёнка
01.02.1868
Дочь: Колкунцова Анна Адриановна
Отец ребёнка: Колкунцов Адриан Федорович
Смерть
Неизвестно