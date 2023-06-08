Колкунцова (Шапкина) Христина Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колкунцова (Шапкина) Христина Авксентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Шапкин Авксентий Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1854

Муж: Колкунцов Адриан Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.02.1862

Сын: Колкунцов Василий Адрианович

Отец ребёнка: Колкунцов Адриан Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1863

Сын: Колкунцов Иван Адрианович

Отец ребёнка: Колкунцов Адриан Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1866

Дочь: Колкунцова Евдокия Адриановна

Отец ребёнка: Колкунцов Адриан Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1868

Дочь: Колкунцова Анна Адриановна

Отец ребёнка: Колкунцов Адриан Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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