Карабаницкий Гавриил (Гаврила) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабаницкий Гавриил (Гаврила) Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карабаницкий Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карабаницкий Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карабаницкий Григорий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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