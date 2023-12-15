Карабаницкий Гавриил (Гаврила) Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карабаницкий Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карабаницкий Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно