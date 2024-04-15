Криводубина (Удовенко) Василиса Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриводубина (Удовенко) Василиса Макаровна

Криводубина (Удовенко) Василиса Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
01.11.1864 ст.

Сын: Криводубин (удовенко) Иван Никитич

Отец ребёнка: Криводубин (удовенко) Никита Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBM-Z?i=792&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криводубин (удовенко) Никита Петрович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close