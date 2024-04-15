Криводубина (Удовенко) Василиса Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
01.11.1864 ст.
Сын: Криводубин (удовенко) Иван Никитич
Отец ребёнка: Криводубин (удовенко) Никита Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBM-Z?i=792&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно