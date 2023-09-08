von Neuendahl (von Vietinghoff) Eva Helene Henriette — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Neuendahl (von Vietinghoff) Eva Helene Henriette

Место рождения

Koik

Дата рождения

21.05.1797

Дата смерти

30.11.1842

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1797

Отец: Von Vietinghoff Karl* Konrad

Мать: Von Vietinghoff Margarethe Gertrude

Koik
Бракосочетание
12.09.1819

Муж: Von Neuendahl Gottfried Rudolph

Heinrichsdorf
Рождение ребёнка
23.05.1820

Сын: Von Neuendahl Eugen

Отец ребёнка: Von Neuendahl Gottfried Rudolph

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
15.10.1823

Дочь: Studt Emilie

Отец ребёнка: Von Neuendahl Gottfried Rudolph

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
26.09.1828

Сын: Von Neuendahl Julius

Отец ребёнка: Von Neuendahl Gottfried Rudolph

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
27.02.1838

Сын: Von Neuendahl Leo

Отец ребёнка: Von Neuendahl Gottfried Rudolph

Таллин, Эстонская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.11.1842
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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