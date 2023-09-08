von Neuendahl (von Vietinghoff) Eva Helene Henriette
Место рожденияKoik
Дата рождения21.05.1797
Дата смерти30.11.1842
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1797
Koik
Бракосочетание
12.09.1819
Heinrichsdorf
Рождение ребёнка
23.05.1820
Сын: Von Neuendahl Eugen
Отец ребёнка: Von Neuendahl Gottfried Rudolph
Рождение ребёнка
15.10.1823
Дочь: Studt Emilie
Отец ребёнка: Von Neuendahl Gottfried Rudolph
Рождение ребёнка
26.09.1828
Сын: Von Neuendahl Julius
Отец ребёнка: Von Neuendahl Gottfried Rudolph
Рождение ребёнка
27.02.1838
Сын: Von Neuendahl Leo
Отец ребёнка: Von Neuendahl Gottfried Rudolph
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.11.1842
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург