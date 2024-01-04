Татищев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1786
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Военная служба
Около 1760
Рождение ребёнка
08.08.1763
Сын: Татищев Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Получил домашнее образование
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Чарторижская ? Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1781
Вышел в отставку с военной службы в чине капитана, получил гражданский классный чин, избран Рыльским уездным предводителем дворянства
Работа или профессия
1786
Отставной капитан, Рыльский уездный предводитель дворянства
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1786