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Татищев Иван Алексеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1786

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Татищев Алексей Венедиктович

Мать: Татищева Софья Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
Около 1760
Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.08.1763

Сын: Татищев Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Получил домашнее образование
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Татищев Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Чарторижская ? Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
1781
Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Вышел в отставку с военной службы в чине капитана, получил гражданский классный чин, избран Рыльским уездным предводителем дворянства
Работа или профессия
1786
Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Отставной капитан, Рыльский уездный предводитель дворянства
Место жительства
Неизвестно
Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
После 1786
Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
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