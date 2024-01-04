Пелишенко (Минькова) Анна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1930
Отец ребёнка: Пелишенко Павел Архипович
Бракосочетание
04.04.1933
Рождение ребёнка
16.08.1933
Сын: Пелишенко Василий Павлович
Отец ребёнка: Пелишенко Павел Архипович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно