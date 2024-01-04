Пелишенко (Минькова) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелишенко (Минькова) Анна Кузьминична

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1930

Сын: Пелишенко Павел Павлович

Отец ребёнка: Пелишенко Павел Архипович

Бракосочетание
04.04.1933

Муж: Пелишенко Павел Архипович

Рождение ребёнка
16.08.1933

Сын: Пелишенко Василий Павлович

Отец ребёнка: Пелишенко Павел Архипович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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