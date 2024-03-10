Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Трунилов Федор
Трунилов Федор
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1821
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Трунилов Осип Кузмич
1791 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Трунилов Осип Кузмич
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия