Трунилов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунилов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Трунилов Осип Кузмич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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