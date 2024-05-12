Татарченко Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татарченко Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Татарченко Сергей Григорьевич
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татарченко Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Татарченко Сергей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно