Татарченко Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татарченко Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.?

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татарченко Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Татарченко Сергей Григорьевич

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татарченко Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Татарченко Сергей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татарченко Сергей Григорьевич

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