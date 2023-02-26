Евдокия Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Терентиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1794

Сын: Митрофан Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Петров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1797

Сын: Трофим (Трифон) Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Петров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Петров

Смерть
Неизвестно
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