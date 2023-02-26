Евдокия Терентиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1794
Сын: Митрофан Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Петров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1797
Отец ребёнка: Иосиф Петров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Петров
Смерть
Неизвестно