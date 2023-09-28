Вербанов Андрей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербанов Андрей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вербанов Афанасий Савельевич

Мать: Вербанова .

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вербанов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Вербанова .

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербанова Олеся Андреевна

Мать ребёнка: Вербанова .

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вербанова .

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