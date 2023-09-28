Вербанов Андрей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вербанов Афанасий Савельевич
Мать: Вербанова .
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вербанов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Вербанова .
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вербанова Олеся Андреевна
Мать ребёнка: Вербанова .
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вербанова .