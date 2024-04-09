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Алексеенко Валерий Иванович

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Место рождения

Yermakovskoye, Krasnoyarskiy Kray, Russia, Soviet Union

Дата рождения

11.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1962

Отец: Филатов Иван Степанович

Мать: (Федулова) Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букина (Алексеенко) Юлия Валерьевна

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеенко Тимур Валерьевич

Мать ребёнка: Роза

Бракосочетание
13.01.1989

Жена: Алексеенко (Назаренко) Людмила Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.02.1989

Дочь: (Алексеенко) Евгения Валерьевна

Мать ребёнка: Алексеенко (Назаренко) Людмила Тимофеевна

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