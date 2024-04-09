Алексеенко Валерий Иванович
Место рожденияYermakovskoye, Krasnoyarskiy Kray, Russia, Soviet Union
Дата рождения11.04.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букина (Алексеенко) Юлия Валерьевна
Мать ребёнка: Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеенко Тимур Валерьевич
Мать ребёнка: Роза
Бракосочетание
13.01.1989
Рождение ребёнка
12.02.1989
Дочь: (Алексеенко) Евгения Валерьевна
Мать ребёнка: Алексеенко (Назаренко) Людмила Тимофеевна