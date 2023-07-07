Игдисанов Халик Ахметхатипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игдисанов Халик Ахметхатипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игдисанов Ахметхатип Минхайдарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Луиза Халиковна

Мать ребёнка: Игдисанова Бибисара

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Розалия Халиковна

Мать ребёнка: Игдисанова Бибисара

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Игдисанова Эльза Халиковна

Мать ребёнка: Игдисанова Бибисара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игдисанова Бибисара

Смерть
Неизвестно
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