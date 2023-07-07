Игдисанов Халик Ахметхатипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игдисанов Ахметхатип Минхайдарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Луиза Халиковна
Мать ребёнка: Игдисанова Бибисара
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Розалия Халиковна
Мать ребёнка: Игдисанова Бибисара
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Игдисанова Эльза Халиковна
Мать ребёнка: Игдисанова Бибисара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игдисанова Бибисара
Смерть
Неизвестно