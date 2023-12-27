Максимов Фёдор Младший Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Фёдор Младший Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

После 06.12.1872

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Пётр Максимович

Мать: Василиса Ларионовна

Бракосочетание
29.01.1866

Жена: Максимова Мария Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
17.11.1869

Жена: Максимова Елена Леонтьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1870

Сын: Максимов Дмитрий 2-Й Фёдорович

Мать ребёнка: Максимова Елена Леонтьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1872

Сын: Максимов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Максимова Елена Леонтьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1875

Сын: Максимов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Максимова Елена Леонтьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 06.12.1872
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