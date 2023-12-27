Максимов Фёдор Младший Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиПосле 06.12.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Пётр Максимович
Мать: Василиса Ларионовна
Бракосочетание
29.01.1866
Жена: Максимова Мария Ивановна
Бракосочетание
17.11.1869
Рождение ребёнка
04.11.1870
Сын: Максимов Дмитрий 2-Й Фёдорович
Мать ребёнка: Максимова Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
06.12.1872
Сын: Максимов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Максимова Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
20.03.1875
Сын: Максимов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Максимова Елена Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 06.12.1872