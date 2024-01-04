Метлин Савелий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМетлин Савелий Васильевич

Метлин Савелий Васильевич

Место рождения

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Метлин Андрей Савельевич

Мать ребёнка: Метлина Ульяна Павловна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Метлина Мария Савельевна

Мать ребёнка: Метлина Ульяна Павловна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Метлин Матвей Савельевич

Мать ребёнка: Метлина Ульяна Павловна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close