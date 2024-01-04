Метлин Савелий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Метлина Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Метлина Мария Савельевна
Мать ребёнка: Метлина Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Метлина Ульяна Павловна
Смерть
Неизвестно