Родзянко (Владимир) Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родзянко (Владимир) Василий Михайлович

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Место рождения

имение «Отрада», Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния, Росийская империя

Дата рождения

22.05.1915

Дата смерти

17.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1915

Отец: Родзянко Михаил Михайлович

Мать: Родзянко Елизавета Фёдоровна

имение «Отрада», Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния, Росийская империя
Бракосочетание
1938

Жена: Родзянко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Родзянко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Родзянко Мария Васильевна

Смерть
17.09.1999
г. Вашингтон, США
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