Родзянко (Владимир) Василий Михайлович
Место рожденияимение «Отрада», Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния, Росийская империя
Дата рождения22.05.1915
Дата смерти17.09.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1915
имение «Отрада», Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния, Росийская империя
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
1939
Сын: Родзянко Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Родзянко Мария Васильевна
Смерть
17.09.1999
г. Вашингтон, США